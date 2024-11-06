Мінекономіки: В Україні з початку аукціонів «Земельного банку» сплачено до державного бюджету 34,7 млн грн

В Україні з початку онлайн-аукціонів «Земельного банку» укладено 19 договорів з суборенди державних сільськогосподарських земель та сплачено до державного бюджету 34,7 млн грн.

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

«Основним результатом першого місяця торгів «Земельного банку» є сплачені кошти на суму 34,7 мільйона гривень з ПДВ та 19 укладених угод з переможцями з 6 областей. Відтак, понад 1178,35 гектарів земель виведено з тіні та передано в довгострокове користування на 14 років аграріям, які зацікавлені в її ефективному та дбайливому обробітку», — зазначив генеральний директор ТОВ «Державний земельний банк» Ярослав Ярославський.

За його словами, більшість учасників та переможців торгів є саме місцеві фермерські господарства та невеликі аграрні підприємства, які працюють у радіусі 50 км від земель, виставлених на аукціони.

За місяць онлайн-аукціонів у системі Prozorro.Продажі проведено 93 аукціони, на яких було виставлено 4 695 га земель. Фінальна сума переможних ставок складає 139 млн грн на рік без ПДВ.

Протягом цього часу від фермерських господарств та аграрних підприємств надійшло 1303 пропозицій, що свідчить про високий інтерес до суборенди державних земель. У кожних торгах в середньому брали участь 14 учасників, а стартова вартість суборенди зросла у 8,4 рази, водночас середня ціна за гектар склала 29,6 тис. грн на рік.

«Практично всі аукціони за кількома винятками були успішними, аграрії продемонстрували великий попит на запропоновані ділянки. А прозорість та гарна організація процесу стимулювали залучення до торгів 283 підприємці — саме такою була кількість унікальних учасників аукціонів за цей місяць», — запевнив заступник голови Фонду держмайна Ігор Тимошенко.

Найбільше аукціонів «Земельного банку» відбулося у Вінницькі - 24, Кіровоградській - 17 та Закарпатській областях - 14. Найвищу середню вартість гектара землі зафіксовано на Вінниччині — 36,9 тис. грн, тоді як найнижча вартість спостерігалась на Закарпатті — 5 176 грн/га.

Земельна ділянка на Черкащині площею 191 га стала найдорожчим лотом за місяць. За неї змагався 21 учасник, що дозволило підвищило початкову ставку у 10 разів до 9 млн грн (47 тис. грн/га)

Водночас ТОВ «Державний земельний банк» відмовив у підписанні протоколів з переможцями за результатами 12 аукціонів через невідповідність поданих ними пакетів документів вимогам чинного законодавства.

У міністерстві додали, що станом на сьогодні (5 листопада - ред.) «Земельний банк» оголосив 252 аукціони у 13 областях країни, де пропонуються ділянки загальною площею 21 044 га.