Сенатор: США мають бути дуже прагматичними та мудрими у тому, як ми інвестуємо за кордон

Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах США вступлять у період "прагматичної зовнішньої політики".
Як передає Укрінформ, про це заявив сенатор-республіканець від штату Флорида Марко Рубіо в ефірі CNN.
"США мають бути "дуже прагматичними та мудрими у тому, як ми інвестуємо за кордон, що ми робимо, як ми підходимо до речей", - підкреслив Рубіо.
Сенатор не відповів на питання про те, чи москва стоїть за змовою, спрямованою на надсилання вибухових пристроїв авіапоштою, але сказав, що одним із першочергових завдань адміністрації Трампа стане боротьба із російською гібридною війною, яка відбувається на території Європи та загалом НАТО.
"Ми знаємо, що росіяни брали участь у спробах диверсійних операцій по всій Європі, щоб завдати збитків європейським країнам, які допомагають Україні, і я думаю, що це сфера, на якій ми повинні зосередитися, і яку адміністрація Трампа зробить пріоритетом", - сказав Рубіо.
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