Українська громада США продовжить активно лобіювати допомогу нашій країні

Українська громада США, а також друзі України в американській владі, експертному та громадянському суспільстві продовжать активно лобіювати допомогу нашій країні як зараз, так і за президентства Дональда Трампа.

Про це розповів у коментарі Укрінформу колишній старший співробітник Гельсінської комісії США Орест Дейчаківський, який нині обіймає провідні посади в кількох організаціях Української громади в Америці.

«Наразі найважливішим є три речі. По-перше, потрібно якомога активніше спонукати чинну адміністрацію Байдена зробити максимально можливі кроки на підтримку України. Насамперед потрібно скасувати будь-які обмеження на застосування американської далекобійної зброї по цілях в Росії»,- зауважив Дейчаківський.

Таким чином він прокоментував запитання, як українська громада планує діяти після виборів президента, на яких переміг Дональд Трамп.

По-друге, за його словами, важливо добитися від нинішньої адміністрації, щоби вона забезпечила доставку в Україну всіх обсягів військової допомоги, ухваленої Конгресом у квітні. Зараз такі залишки оцінюються на суму близько $6 мільярдів. Це, зазначив він, може стосуватися не тільки зброї, але й забезпечення розвідданими, проведення навчань і тренувань українських військових тощо.

«Дуже важливо зробити це до завершення каденції Байдена, тобто до 20 січня наступного року»,- підкреслив Дейчаківський.

По-третє, «необхідно реалізувати положення REPO Act, який передбачає повернення в Україну заморожених російських активів». Нині, за різними даними, в банківській системі США налічується близько $5 мільярдів активів РФ, які можна відносно швидко спрямувати на відновлення України.

Після того, як Білий дім офіційно очолить Дональд Трамп, Українська громада США, а також та друзі України в Америці мають діяти так само активно, як і до цього, підкреслив Дейчаківський.

«Ми всі розуміємо, що потім це може бути складнішим, ніж зараз. Але вкрай необхідно далі лобіювати, щоб Україна отримувала якнайбільшу політичну, а також військову, економічну, гуманітарну та інші види допомоги»,- зазначив він.

У відповідь на запитання, як у громаді сприймають різні версії мирних пропозицій від оточення Трампа, які публікуються в ЗМІ, експерт зазначив, що наразі багато чого невідомо.

«Але, думаю, дуже важливо добитися, щоби нова адміністрація зберегла принцип «нічого про Україну без України», щоби долю Української держави не вирішували за спинами українців», - підкреслив експерт.

Загалом, за його словами, було б ідеально, щоб результати переговорів не передбачали жодних поступок з боку України в плані територій. Але зараз, зазначив він, це виглядає дуже непростим питанням. Крім того, підсумки цих переговорів мають створити гарантії безпеки для України – не такі як Будапештський меморандум. Найкращим варіантом, за його словами, могло б стати членство України в НАТО, втім це довгий процес, який також потребуватиме погодження всіх членів Альянсу.