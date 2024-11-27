Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Частка українців, які працюють або шукають роботу у Польщі, становить 78%, - дослідження

132

За даними дослідження Національного банку Польщі, частка українців, які працюють або шукають роботу у Польщі, у 2024 році становить 78% і перевищує цей показник серед поляків, повідомляє Міграційна платформа EWL.

Експерти відзначають високий рівень професійної активності українців на польському ринку праці. Для багатьох громадян України робота є основним джерелом доходу в Польщі і сприяє їх довготривалому перебуванню в країні.

Рівень зайнятості українців у Польщі зростає завдяки працевлаштуванню біженців, які прибули до країни після 2022 року. Однак безробіття серед біженців загалом залишається вищим, ніж у польській економіці. Зокрема, 19% воєнних мігрантів – безробітні.

"Польща є країною, де відсоток працевлаштування українських біженців вищий порівняно з іншими європейськими державами. Так, внесок біженців у розвиток польської економіки минулого року склав приблизно 1% ВВП", - розповідає Мар’яна Семенюк, директорка рекрутації Міграційної платформи EWL.

Відсоток громадян України, які планують оселитися в Польщі на постійне проживання, не збільшується. Зокрема:

  • 50% довоєнних мігрантів і 20% біженців планують постійно жити у Польщі;
  • 39% довоєнних мігрантів і 56% біженців ще не визначились з планами (показник порівняно з 2023 роком збільшився з 36% та 48% відповідно).

Житлова ситуація серед довоєнних мігрантів та біженців поступово стабілізується, що свідчить про їхню інтеграцію. Трохи більше 70% мігрантів з обох груп орендують житло. Однак серед довоєнних мігрантів значно вищий відсоток тих, хто має власну квартиру.

Понад 90% українських дітей навчаються у польських школах. За словами батьків, найбільшими труднощами для дітей під час перебування в Польщі є: незнання польської мови (36% відповідей), відсутність друзів (33% відповідей) та погіршення рівня життя порівняно з ситуацією до початку війни (29% відповідей).

Мігранти продовжують підтримувати своїх близьких в Україні:

  • 40% переказують кошти;
  • 49% надають матеріальну допомогу, переважно членам родини.
Польща, українці
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 27 ноября 2024
Вторник, 26 ноября 2024
Понедельник, 25 ноября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023