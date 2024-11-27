Частка українців, які працюють або шукають роботу у Польщі, становить 78%, - дослідження

За даними дослідження Національного банку Польщі, частка українців, які працюють або шукають роботу у Польщі, у 2024 році становить 78% і перевищує цей показник серед поляків, повідомляє Міграційна платформа EWL.

Експерти відзначають високий рівень професійної активності українців на польському ринку праці. Для багатьох громадян України робота є основним джерелом доходу в Польщі і сприяє їх довготривалому перебуванню в країні.

Рівень зайнятості українців у Польщі зростає завдяки працевлаштуванню біженців, які прибули до країни після 2022 року. Однак безробіття серед біженців загалом залишається вищим, ніж у польській економіці. Зокрема, 19% воєнних мігрантів – безробітні.

"Польща є країною, де відсоток працевлаштування українських біженців вищий порівняно з іншими європейськими державами. Так, внесок біженців у розвиток польської економіки минулого року склав приблизно 1% ВВП", - розповідає Мар’яна Семенюк, директорка рекрутації Міграційної платформи EWL.

Відсоток громадян України, які планують оселитися в Польщі на постійне проживання, не збільшується. Зокрема:

50% довоєнних мігрантів і 20% біженців планують постійно жити у Польщі;

39% довоєнних мігрантів і 56% біженців ще не визначились з планами (показник порівняно з 2023 роком збільшився з 36% та 48% відповідно).

Житлова ситуація серед довоєнних мігрантів та біженців поступово стабілізується, що свідчить про їхню інтеграцію. Трохи більше 70% мігрантів з обох груп орендують житло. Однак серед довоєнних мігрантів значно вищий відсоток тих, хто має власну квартиру.

Понад 90% українських дітей навчаються у польських школах. За словами батьків, найбільшими труднощами для дітей під час перебування в Польщі є: незнання польської мови (36% відповідей), відсутність друзів (33% відповідей) та погіршення рівня життя порівняно з ситуацією до початку війни (29% відповідей).

Мігранти продовжують підтримувати своїх близьких в Україні: