Мінекономіки: Заборону на ввезення російських товарів в Україну продовжено до кінця 2025 року

13 грудня Кабінет міністрів України продовжив до 31 грудня 2025 року заборону на ввезення російських товарів на митну територію України. Відповідний перелік товарів був затверджений постановою №1147 ще у грудні 2015 року і регулярно оновлювався.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Крім того, 10 грудня уряд ухвалив рішення продовжити до кінця 2025 року дію постанови №1146, яка встановлює ставки ввізного мита на імпорт продукції з рф.
Ці інструменти були запроваджені у 2015 році як відповідь на економічний тиск з боку росії. У квітні 2022 року Україна посилила санкції, застосувавши повне ембарго на ввезення товарів з рф (постанова №426).
Жодної торгівлі між країнами не відбувається, проте заступник міністра економіки та торговий представник України Тарас Качка підкреслив, що необхідно зберігати дію попередніх заходів як відповідь на довготривалу економічну агресію рф.
Качка зазначив, що росія використовує свої фінансові ресурси для продовження війни, тому важливо зменшити їхнє надходження до бюджету країни-агресора.
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