Сибіга закликав партнерів перейти від заморожування до конфіскації активів росії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів зробити наступний крок - перейти від заморожування до конфіскації активів росії і спрямувати кошти на оборону і відновлення України.

"Коли справа доходить до знерухомлених російських активів, настав час переходити від заморожування до вилучення - використати не лише прибутки, а й самі активи для підтримки оборони, стійкості та відновлення України", - написав він у соціальній мережі Х.

"Справедливо і законно змусити агресора компенсувати збитки та шкоду", - упевнений Сибіга.