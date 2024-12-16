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Сибіга закликав партнерів перейти від заморожування до конфіскації активів росії

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів зробити наступний крок - перейти від заморожування до конфіскації активів росії і спрямувати кошти на оборону і відновлення України.

"Коли справа доходить до знерухомлених російських активів, настав час переходити від заморожування до вилучення - використати не лише прибутки, а й самі активи для підтримки оборони, стійкості та відновлення України", - написав він у соціальній мережі Х.

"Справедливо і законно змусити агресора компенсувати збитки та шкоду", - упевнений Сибіга.

Сибіга
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