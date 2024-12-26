Мінекономіки: Діючі бронювання від мобілізації буде автоматично подовжено на один місяць

Кабінет міністрів України ухвалив рішення автоматично подовжити діючі бронювання від мобілізації на один місяць, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року. Рішення пов’язане з тимчасовим призупиненням роботи держреєстрів через кібератаку.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

У відомстві зауважують, що це стосується бронювань, які були чинними станом на 19 грудня 2024 року та надані відповідно до Постанови №76 від 27 січня 2023 року.

У Мінекономіки пояснюють, що у разі, якщо строк дії бронювання працівника завершувався 20 грудня 2024 року, його буде автоматично продовжено до 20 січня 2025 року. Якщо ж бронювання завершилося до 19 грудня, тобто до кібератаки — роботодавці зможуть його поновити після відновлення роботи реєстрів.

"Це рішення дозволяє військовозобов’язаним із чинним бронюванням зберегти його без зайвих процедур. Ми забезпечуємо прозорість і зручність у цих процесах, що є важливим у воєнний час", — зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Також повідомляється, що бронювання, які надані Міністерством економіки або через портал "Дія" — продовжуються автоматично на місяць, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року.

Міністерство оборони зобов’язано протягом 5 днів після набрання чинності постановою внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

В Мінекономіки зауважують, що це рішення спростить процедуру продовження бронювань, особливо для тих, хто працює у критично важливих галузях або бере участь у забезпеченні економічної стабільності країни.