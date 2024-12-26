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Мінекономіки: Діючі бронювання від мобілізації буде автоматично подовжено на один місяць

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Кабінет міністрів України ухвалив рішення автоматично подовжити діючі бронювання від мобілізації на один місяць, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року. Рішення пов’язане з тимчасовим призупиненням роботи держреєстрів через кібератаку.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

У відомстві зауважують, що це стосується бронювань, які були чинними станом на 19 грудня 2024 року та надані відповідно до Постанови №76 від 27 січня 2023 року.

У Мінекономіки пояснюють, що у разі, якщо строк дії бронювання працівника завершувався 20 грудня 2024 року, його буде автоматично продовжено до 20 січня 2025 року. Якщо ж бронювання завершилося до 19 грудня, тобто до кібератаки — роботодавці зможуть його поновити після відновлення роботи реєстрів.

"Це рішення дозволяє військовозобов’язаним із чинним бронюванням зберегти його без зайвих процедур. Ми забезпечуємо прозорість і зручність у цих процесах, що є важливим у воєнний час", — зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Також повідомляється, що бронювання, які надані Міністерством економіки або через портал "Дія" — продовжуються автоматично на місяць, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року.

Міністерство оборони зобов’язано протягом 5 днів після набрання чинності постановою внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

В Мінекономіки зауважують, що це рішення спростить процедуру продовження бронювань, особливо для тих, хто працює у критично важливих галузях або бере участь у забезпеченні економічної стабільності країни.

Мінекономіки
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