Bloomberg: Спецпрокурор, який выв справи Трампа, подав у відставку та "відокремився" від Мін’юсту

Спеціальний прокурор Джек Сміт, який вів кримінальні розслідування стосовно новообраного президента США Дональда Трампа, подав у відставку з посади та "відокремився" від Міністерства юстиції. Про це повідомляє агенція Bloomberg з посиланням на заяву американського уряду, яка надійшла до суду 11 січня.
Сміт вів розслідування щодо Трампа у зв'язку з його роллю у спробі скасувати вибори 2020 року та зберігання політиком секретних документів, які він забрав з собою додому у Флориду, після того як залишив Білий дім у 2021-му.
Генеральний прокурор Меррік Гарланд призначив Сміта у листопаді 2022 року для керування двома кримінальними розслідуваннями невдовзі після того, як Трамп оголосив про те, що братиме участь у виборах. Команда спецпрокурора висунула два обвинувальні акти проти Трампа, проте жодна зі справ до суду не дійшла.
Після перемоги Трампа у листопаді 2024-го Сміт припинив розслідування обох справ, посилаючись на давню політику Мін'юсту США проти переслідування чинних президентів.
Раніше міністр повідомляв, що Сміт закінчив свій остаточний звіт й надав його генпрокурору 7 січня 2025 року. Останній має намір опублікувати перший том звіту, який стосується розслідування спроб Трампа скасувати президентські вибори 2020-го.
Другий том стосується розслідування поводження Трампа з секретними документами, після того як той залишив Білий дім у 2021 році. Генпрокурор планує поділитися копією цього документа з декількома високопоставленими членами Конгресу, але не оприлюднюватиме її через незавершену кримінальну справу проти співробітників Трампа: камердинера Волта Наути та керуючого майном Карлоса де Олівейри.
Волт Наута та Карлос де Олівейра за підтримки Трампа, хоча той офіційно більше не бере участі у справі щодо документів, закликали суддів заблокувати оприлюднення будь-якої частини звіту Сміта.
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