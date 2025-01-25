Reuters: Через війну в Україні зарубіжні країни впродовж минулого року збільшили закупівлі американської зброї

Через війну, розв’язану росією проти України, зарубіжні країни впродовж минулого року збільшили закупівлі американської зброї до понад $318 мільярдів, щоби поповнити власні арсенали, частина яких пішла на допомогу ЗСУ.
Про це повідомляє в п’ятницю Reuters із посиланням на Державний департамент США, передає Укрінформ.
«Продажі військового обладнання США іноземним урядам у 2024 році зросли на 29% - до рекордних $318,7 мільярда»,- зазначається в повідомленні.
При цьому звертається увага, що експорт зброї збільшився на тлі зусиль інших країн поповнити власні арсенали, розтрачені на підтримку України, а також посилити власні оборонні спроможності.
Водночас зазначається, що американські виробники зброї розраховують на подальше зростання експорту озброєнь зі США. У цьому зв’язку називаються, зокрема, компанії Lockheed Martin, General Dynamics та Northrop Grumman, чиї акції мають тенденцію до зростання на тлі посилення глобальної нестабільності.
Очікується, що при президентстві Дональда Трампа, який заявив про необхідність для країн-членів НАТО підвищити внески на оборону з 2% до 5%, витрати на виробництво зброї також зростатимуть.
Продажі й поставки зброї розглядаються як «важливі інструменти зовнішньої політики США з потенційними довгостроковими наслідками для регіональної та глобальної безпеки», - зауважили у цьому зв’язку в Держдепі.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023