Reuters: Через війну в Україні зарубіжні країни впродовж минулого року збільшили закупівлі американської зброї

Через війну, розв’язану росією проти України, зарубіжні країни впродовж минулого року збільшили закупівлі американської зброї до понад $318 мільярдів, щоби поповнити власні арсенали, частина яких пішла на допомогу ЗСУ.

Про це повідомляє в п’ятницю Reuters із посиланням на Державний департамент США, передає Укрінформ.

«Продажі військового обладнання США іноземним урядам у 2024 році зросли на 29% - до рекордних $318,7 мільярда»,- зазначається в повідомленні.

При цьому звертається увага, що експорт зброї збільшився на тлі зусиль інших країн поповнити власні арсенали, розтрачені на підтримку України, а також посилити власні оборонні спроможності.

Водночас зазначається, що американські виробники зброї розраховують на подальше зростання експорту озброєнь зі США. У цьому зв’язку називаються, зокрема, компанії Lockheed Martin, General Dynamics та Northrop Grumman, чиї акції мають тенденцію до зростання на тлі посилення глобальної нестабільності.

Очікується, що при президентстві Дональда Трампа, який заявив про необхідність для країн-членів НАТО підвищити внески на оборону з 2% до 5%, витрати на виробництво зброї також зростатимуть.

Продажі й поставки зброї розглядаються як «важливі інструменти зовнішньої політики США з потенційними довгостроковими наслідками для регіональної та глобальної безпеки», - зауважили у цьому зв’язку в Держдепі.