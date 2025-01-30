Ціни на капусту в Україні досягли рекордних позначок – до 40 грн за кілограм. В останній тиждень січня капуста очолила рейтинг із найвищими цінами серед усіх позицій борщового набору, повідомляє галузеве видання EastFruit.

Згідно з даними щоденного моніторингу, відпускні ціни на білокачанну капусту у фермерських господарствах вже піднялися до 34-40 грн/кг ($0,81-0,95/кг). Це в середньому на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Сьогодні капуста вже в середньому в 3,7 раза дорожча, ніж рік тому.

Зростання ціни експерти пояснюють тим, що до кінця січня багато виробників розпродали більшу частину запасів капусти. Крім того, на ринку вже майже не залишилося овочів середньої та низької якості.

Більшість учасників ринку не виключають, що капуста й надалі дорожчатиме. На їхню думку, темпи зростання цін будуть прискорюватися зі скороченням запасів цієї продукції в господарствах населення.