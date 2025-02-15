НБУ підвищив облікову ставку в січні до 14,5% через сплеск інфляції

Середні відсоткові ставки банків за новими депозитами в гривні для населення в січні 2025 року становили 10,5% річних, що на 0,3 в.п. нижче, ніж місяць тому. Водночас інфляція вже досягла 12,9%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).
Ставки за новими депозитами для населення у валюті залишилися на рівні 1,0%.
Депозитний портфель банків для населення зріс за січень на 0,2% до 1,215 трлн гривень.
Водночас НБУ підвищив облікову ставку в грудні до 13,5%, а в січні до 14,5% через сплеск інфляції, що в кінцевому підсумку має призвести до підвищення ставок за депозитами.
"Ми розраховуємо, що підвищення облікової ставки на 0,5 п. п. у грудні та на 1 п. п. у січні разом із диференційованими вимогами до обов'язкових резервів спонукатимуть банки підвищити ставки за гривневими депозитами, щоб забезпечити кращий захист гривневих заощаджень від інфляції та підтримати попит на ці інструменти", - заявили у пресслужбі НБУ.
За даними Держстату, інфляція в Україні в січні прискорилася до 12,9%. За прогнозом НБУ, зростання цін буде високим принаймні найближчими місяцями і сягне 15%.
Під час засідання Комітету з монетарної політики НБУ зазначалося, що "в окремих великих банках реальні ставки за депозитами за вирахуванням поточної інфляції та підвищеного військового збору вже перейшли в негативну площину, а в деяких - коливаються близько нуля".
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