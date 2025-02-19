Рубіо: Для закінчення війни в Україні всі сторони мають піти на поступки

Для закінчення війни в Україні всі сторони мають піти на поступки, але неправильно їх визначати заздалегідь. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо після переговорів з російською стороною в Ер-Ріяді, повідомляє The Guardian.

За словами Рубіо, сьогоднішні перемовини з росіянами є «першим кроком довгої та важкої подорожі».

«Для того, щоб покласти край будь-якому конфлікту, повинні бути поступки з боку всіх сторін», – наголосив він.

Водночас американський держсекретар натякнув на участь Європи у перемовинах щодо закінчення війни.

«Є й інші сторони, які мають санкції, Європейський Союз повинен буде бути за столом в якийсь момент, тому що у них також є санкції, які були введені», – сказав Рубіо.

Посадовець наголосив на меті завершити війну справедливо й прийнятно для всіх залучених сторін.

«Єдиним лідером у світі, який може це зробити (завершити війну в Україні – «Главком»), який може навіть об'єднати людей, щоб почати говорити про це серйозно, є президент Трамп», – каже він.