Проведення виборів голови Вищої ради правосуддя (ВРП), які мають відбутися завтра, стало предметом широкої дискусії серед експертів та представників юридичної спільноти. Багато фахівців вважають, що поспішність у цьому процесі може негативно позначитися на незалежності судової системи України.
На думку політичного аналітика Андрія Золотарьова у колонці comments.ua, ВРП у нинішньому вигляді перебуває під значним впливом грантових структур, що підриває принцип верховенства права. Незважаючи на скорочення фінансування донорських організацій, таких як USAID, та зміну зовнішньополітичної кон'юнктури США, грантові структури прагнуть закріпити контроль, використовуючи наявні важелі впливу.
"Проведення виборів голови ВРП за нинішніх умов може закріпити зовнішнє управління судовою системою. Україні необхідна глибока реформа цього органу для відновлення незалежності правосуддя", — зазначив Золотарьов.
Експерт підкреслює, що контроль над ВРП має ключове значення, оскільки цей орган вносить подання про призначення суддів, розглядає дисциплінарні скарги та ухвалює рішення щодо несумісності посад. Таким чином, контроль над ВРП фактично означає можливість впливати на формування суддівського корпусу та ухвалення ключових рішень у судовій системі України.
У зв’язку з цим Золотарьов пропонує такий план дій:
Якщо вибори голови ВРП відбудуться у нинішньому форматі — судова система залишиться під контролем грантових структур, які вже не мають навіть підтримки з Вашингтона. USAID перебуває на стадії ліквідації, але соросівські структури формують склад ВРП під власні інтереси. Це не "оновлення" — це захоплення влади, що загрожує суверенітету України та незалежності її судової системи.
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