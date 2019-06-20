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USAID рекомендует запускать новый рынок электроэнергии в безопасном режиме

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USAID рекомендует запускать новый рынок электроэнергии в безопасном режиме

USAID рекомендует запустить рынок электроэнергии 1 июля в безопасном режиме. Об этом говорится в рекомендациях USAID Проект Энергетической Безопасности по результатам проведеного 19 июня круглого стола по открытию оптового рынка электроэнергии, копия которого имеется в распоряжении Українських Новин.

«Мы рекомендуем запустить рынок в „Безопасном режиме“, чтобы ограничить риски. Безопасный режим поможет обеспечить надежное снабжение украинских потребителей электроэнергией надлежащего качества по приемлемым ценам», — отметил старший советник USAID по вопросам энергетики Шукру Богут.

В рекомендациях USAID говорится о том, что функционирование рынка электроэнергии в безопасном режиме означает введение на переходный период определенных ограничений, чтобы минимизировать финансовые и технические риски. В частности, среди таких ограничений — введение механизма спецобязательств для недопущения роста тарифов для бытовых потребителей, требование о торговле стандартизированными продуктами на базе прозрачной торговой платформы для электронных аукционов, четкие правила расчета и ценовые ограничения на двустороннем рынке и рынке на сутки вперед, совершенствование имеющихся систем учета и авансовых платежей по услугам балансировки, чтобы избежать рисков неплатежей.

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В USAID считают, что открытие оптового рынка электроэнергии в безопасном режиме увеличит эффективность работы рынка и уменьшит непредсказуемость ценообразования. А также поможет выявить проблемные вопросы в правилах функционирования рынка и правовой базе.

Напомним, согласно принятому Верховной Радой Закона Украины «О рынке электрической энергии», новый рынок электроэнергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами ЕС, должен быть введен 1 июля 2019.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июня заявил, что рынок электроэнергии будет запущен вовремя, и заверил, что с запуском нового рынка тарифы на электроэнергию для населения не вырастут.

USAID, энергорынок
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