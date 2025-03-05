Мінфін: За підсумками січня – лютого до держбюджету надійшло 536,2 млрд грн податків і зборів

За підсумками січня - лютого 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 536,2 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів.

При цьому касові видатки держбюджету за цей період становили 765,5 млрд грн, у тому числі загального фонду - 536,5 млрд грн.

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні - лютому 2025 року становили 96,8 млрд грн (з них 50,7 млрд грн у лютому).

У Мінфіні також надали оперативні дані про фактичні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-лютий. Вони становили 184,21 млрд грн, або 48,6% від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету спрямовано 53,53 млрд грн. При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 22,76 млрд грн.

Із зовнішніх джерел надійшло 130,68 млрд грн (3,0 млрд євро) позики ЄС в межах Виняткової макрофінансової допомоги (ERA, ULCM).

Водночас платежі з погашення державного боргу за січень - лютий 2025 року становили 86,75 млрд грн (86,0% плану), платежі з обслуговування - 47,196 млрд грн (68,3% плану).