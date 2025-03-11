Рубіо вважає перспективною українську пропозицію щодо часткового припинення вогню у війні

Глава Держдепартаменту США Марко Рубіо вважає перспективною пропозицію, висловлену українською стороною щодо часткового припинення вогню у війні, розв’язаній рф.

Про це він заявив журналістам у понеділок під час візиту до Саудівської Аравії, передає Укрінформ із посиланням на Бі-Бі-Сі.

«Я не кажу, що лише цього достатньо, але це та поступка, яку вам потрібно було б побачити, щоби покласти край конфлікту», - підкреслив Рубіо.

У цьому зв’язку зауважується, що Київ, як очікується, запропонує повітряне та морське перемир'я з росією під час переговорів у вівторок. Хоча росія раніше відкидала ідею тимчасового припинення вогню та заявляла, що вважає це спробою для України виграти час.