Митниця впроваджує нові можливості для бізнесу, що працює в морських портах

Державна митна служба України впроваджує нові можливості для бізнесу, що працює в морських портах. Тепер в особистому кабінеті на порталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" з’явилася функція внесення реквізитів портового оператора у доручення на навантаження.
Про це повідомляється на сайті Держмитслужби.
Завдяки цьому оператори отримали доступ до перегляду не лише самих доручень, а й рішень митниці, зафіксованих у модулі "Журнал пункту пропуску" (ЖПП) нової Автоматизованої системи митного оформлення.
Згідно з повідомленням, це сприятиме більшій прозорості та ефективності митних процедур.
Митники додають, що з наступного тижня для бізнесу, який не користується особистим кабінетом, буде доступне альтернативне рішення — API для інтеграції систем портових операторів із Єдиною автоматизованою системою митних органів.
Він дозволить оперативно отримувати рішення митниці щодо доручень на навантаження.
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