Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 25% мита для будь-якої країни, що купуватиме нафту та газ у Венесуели.
Про це пише CNN.
«Венесуела демонструє відверто ворожу позицію щодо Сполучених Штатів і свобод, які ми відстоюємо. Тому будь-яка країна, що купуватиме нафту або газ у Венесуели, змушена буде сплачувати 25% мито на будь-яку торгівлю зі США», – заявив президент у пості в соціальній мережі Truth Social.
Трамп також звинуватив уряд Венесуели у навмисному відправленні злочинців до США, зокрема членів кримінальних угруповань, таких як Tren de Aragua, однак не надав жодних доказів на підтвердження своїх слів.
Ця заява пролунала після повідомлень про те, що Дональд Трамп планує відтермінувати введення раніше анонсованих мит, включаючи 25% мито на імпорт фармацевтичної продукції, автомобілів та деревини.
Ці мита мали набути чинності 2 квітня, у день, який Трамп називає “днем визволення”. Саме цього дня він також планує оголосити про введення нових дзеркальних тарифів для інших країн.
Незважаючи на заяву президента США, фондові ринки у понеділок відкрилися із зростанням і не продемонстрували суттєвої реакції на цю новину.
Венесуела була одним із постачальників нафти до США минулого року. За даними Міністерства торгівлі США, у 2024 році Сполучені Штати закупили венесуельської нафти та газу на суму $5,6 млрд.
Однак основним постачальником нафти до США залишається Канада, яка експортувала продукції на $106 млрд, що становить 60% всього імпорту нафти та газу у США. Частка Венесуели у постачанні нафти склала лише 3%.
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