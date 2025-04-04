Рубіо закликав країни НАТО збільшити видатки на оборону до 5% ВВП

США вимагатимуть від країн НАТО збільшення видатків на оборону до 5% внутрішнього валового продукту. Самі Штати також мають намір підняти військові витрати.

Про це заявив держсекретар США Марк Рубіо на спільному брифінгу із генсеком НАТО Марком Рютте у Брюсселі.

За словами Рубіо, всі країни НАТО мають взяти на себе такі зобов'язання, щоби ефективно протистояти загрозам. А виправдання про те, що деякі партнери не мають грошей для підвищення видатків, не сприйматимуться адміністрацією Трампа.

«Це ж зібрання не просто партнерів та союзників. Тут зібралися сильні економіки, багаті країни, які можуть зробити більше...Можу запевнити, у нас теж є національні потреби, але ми ставимо оборону в пріоритет і сподіваємося, що наші партнери зроблять те саме», – сказав політик.

Він додав, що хоче поїхати з Брюсселя з розумінням того, «що кожен із членів візьме на себе зобов'язання щодо досягнення показника в 5% і втілить його».

«Це стосується і США, які мають підвищити свою частку, оскільки поточні загрози справді дуже серйозні», – підсумував держсекретар США.