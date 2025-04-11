Делегації США та рф домовились про стабільність банківських послуг

Делегації США та російської федерації провели у Стамбулі черговий раунд перемовин. Вони домовились про стабільність банківських послуг для дипмісій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США.

Як зазначили у Держдепі, зустріч стала другим раундом консультацій після досягнення домовленості між держсекретарем Марко Рубіо і його російським колегою. Перша була 27 лютого.

Під час зустрічі сторони "обмінялися нотами, щоб остаточно сформулювати домовленість щодо забезпечення стабільності дипломатичних банківських операцій для двосторонніх представництв росії і США".

"Сполучені Штати знову висловили свою стурбованість політикою російської федерації, яка забороняє наймати місцевий персонал, що є ключовою перешкодою для підтримання стабільного і стійкого кадрового складу посольства США в москві", - сказано у заяві.