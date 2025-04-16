Держмитслужба: Уряд оновив механізм надання митних авторизацій для наближення його до стандартів ЄС

Уряд оновив механізм надання митних авторизацій для наближення його до стандартів ЄС. Постанова, ухвалена 15 квітня, дозволить адаптувати бізнес і митницю до нових правил та сприятиме поступовому переходу до європейського митного законодавства.
Про це інформує пресцентр Держмитслужби.
Постановою оновлено та вдосконалено систему митних авторизацій, ще більше наблизивши її до європейських стандартів. Це дозволить бізнесу та митним органам своєчасно пристосуватися до нових правил у сфері зовнішньоекономічної діяльності, поступово перейти до сучасного митного законодавства та зміцнити конкурентоспроможність українських компаній в умовах інтеграції до європейського ринку.
Прийнятою постановою уряд оновив підхід до надання митних авторизацій, передбачивши низку змін для їх гармонізації з європейською практикою. Зокрема:
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023