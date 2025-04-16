Держмитслужба: Уряд оновив механізм надання митних авторизацій для наближення його до стандартів ЄС

Уряд оновив механізм надання митних авторизацій для наближення його до стандартів ЄС. Постанова, ухвалена 15 квітня, дозволить адаптувати бізнес і митницю до нових правил та сприятиме поступовому переходу до європейського митного законодавства.

Про це інформує пресцентр Держмитслужби.

Постановою оновлено та вдосконалено систему митних авторизацій, ще більше наблизивши її до європейських стандартів. Це дозволить бізнесу та митним органам своєчасно пристосуватися до нових правил у сфері зовнішньоекономічної діяльності, поступово перейти до сучасного митного законодавства та зміцнити конкурентоспроможність українських компаній в умовах інтеграції до європейського ринку.

Прийнятою постановою уряд оновив підхід до надання митних авторизацій, передбачивши низку змін для їх гармонізації з європейською практикою. Зокрема: