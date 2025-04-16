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Держмитслужба: Уряд оновив механізм надання митних авторизацій для наближення його до стандартів ЄС

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Уряд оновив механізм надання митних авторизацій для наближення його до стандартів ЄС. Постанова, ухвалена 15 квітня, дозволить адаптувати бізнес і митницю до нових правил та сприятиме поступовому переходу до європейського митного законодавства.

Про це інформує пресцентр Держмитслужби.

Постановою оновлено та вдосконалено систему митних авторизацій, ще більше наблизивши її до європейських стандартів. Це дозволить бізнесу та митним органам своєчасно пристосуватися до нових правил у сфері зовнішньоекономічної діяльності, поступово перейти до сучасного митного законодавства та зміцнити конкурентоспроможність українських компаній в умовах інтеграції до європейського ринку.

Прийнятою постановою уряд оновив підхід до надання митних авторизацій, передбачивши низку змін для їх гармонізації з європейською практикою. Зокрема:

  • оновлено форми заяв та авторизацій для АЕО і митних спрощень;
  • затверджено нові форми для митних режимів (кінцеве використання, тимчасове ввезення, переробка) та окремих видів діяльності (митний брокер, митні склади тощо);
  • визначено форму заяви та порядок передачі прав і обов’язків за авторизацією; адаптовано анкету самооцінки до вимог закону №3926;
  • вдосконалено порядок оцінки підприємств митними органами, включаючи нову методику фінансової оцінки;
  • затверджено форми звітності про рух товарів на митних складах.
Держмитслужба
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