У Держдепі підтвердили поїздку Рубіо та Віткоффа у Париж для переговорів про російсько-українську війну

Протягом 16-18 квітня державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний посланець США Стів Віткофф перебуватимуть у Парижі для переговорів про російсько-українську війну.

Про це повідомив Державний департамент США.

"Державний секретар Марко Рубіо та посол Стів Віткофф відвідають Париж, Франція, 16-18 квітня для переговорів з європейськими колегами з метою просування мети президента Трампа щодо припинення російсько-української війни та зупинки кровопролиття", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час візиту в Париж також обговорюватимуться шляхи просування спільних інтересів у регіоні.