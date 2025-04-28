Рубіо: Мирна угода між Україною та рф має будуватися не на довірі, а на фактах

Мирна угода між Україною та рф має будуватися не на довірі, а на фактах, діях та реальних гарантіях безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Марка Рубіо.

"Ну, я не думаю, що мирні угоди будуються на довірі. Я думаю, що мирні угоди мають будуватися на перевірці, на фактах, на діях, на реаліях. Отже, це не питання довіри. Це питання побудови подібних речей, верифікації, гарантій безпеки, речей, які обговорювалися в минулому", - заявив Рубіо.

Він додав, що саме ці речі наразі обговорюються.

"Але зараз не час, якщо ми намагаємося зблизити дві сторони, останнє, що ви хочете зробити, це дати одній зі сторін привід відмовитися від цих зусиль. Ми просто намагаємося досягти миру", - додав держсекретар.

Він наголосив, що США намагаються закінчити війну, яка коштувала їм та їх союзникам багато грошей, а також багато життів.

"Ми просто хочемо, щоб це все припинилося. І ми намагаємося зрозуміти, чи можемо ми зіграти якусь роль, щоб це сталося", - пояснив Рубіо.

Держсекретар зауважив, що кожен повинен сподіватися, що президент ША Дональд Трамп зможе покласти край цій війні, тому що на даний момент вона дійсно нікому не вигідна.

"Це може не спрацювати. Мирні угоди даються важко. Але ми намагаємося, і я думаю, що президент заслуговує на похвалу за те, що витратив стільки часу, енергії та ресурсів, щоб спробувати досягти мирного результату", - підсумував він.