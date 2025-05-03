Речниця Держдепу США: Ми не повернемо Україну до кордонів 2014 року і більш раннього періоду

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс прокоментувала поширення новин щодо своїх заяв, опублікувавши роз’яснення на своїй сторінці в мережі X.

"Існує багато фейкових новин про мої коментарі. Ось правда: як SecRubio (Марко Рубіо - ІФ-У) заявив, що якщо не буде прогресу в переговорах між росією і Україною в напрямі конкретного рішення, Сполучені Штати зроблять крок назад як посередник. Якщо і коли це станеться, буде рішенням президента. Ми підштовхуємо обидві сторони до реального прогресу", — написала вона.

В ефірі телеканалу Fox News у пʼятницю Брюс також наголосила на позиції Білого дому щодо шляхів завершення війни: "Ми це відзначили: президент і держсекретар неодноразово заявляли що військового способу виграти цю війну не існує. Ми не повернемо Україну до кордонів 2014 року і більш раннього періоду. Це те, де обом сторонам доведеться йти на компроміс і світ з цим погоджується — ця війна має завершитися. Але насправді це повинно бути рішенням саме сторін, які готові до такого врегулювання".

Раніше також речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий зазначив в своєму дописі в Х, що коментар речниці щодо ролі США як посередника пролунав у контексті її аналогічного коментаря, зробленого ще раніше цього тижня.