НБУ: Платоспроможні банки в I кварталі 2025 року отримали 40 млрд грн чистого прибутку

У січні – березні 2025 року платоспроможні банки отримали 40 млрд грн чистого прибутку.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Національний банк України.

"Платоспроможні банки в I кварталі 2025 року отримали 40 млрд грн чистого прибутку, 65,7% якого сформували державні банки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ключовим чинником підтримки активів та прибутковості банків за збереження високої операційної ефективності та низьких відрахувань у резерви у січні - березні цього року стало кредитування.

За І квартал чистий процентний дохід збільшився на 13,7% в річному вимірі, попри незначне звуження процентної маржі до 7,4%, яке відбулося внаслідок зростання вартості зобов’язань передусім у корпоративному сегменті. Збільшенню дохідності активів сприяло зростання дохідності високоліквідних депозитних сертифікатів НБУ, яке супроводжувало цикл підвищення ключової ставки. Натомість дохідність кредитів та ОВДП залишалася майже сталою.

Чистий комісійний дохід зріс на 10,4% у річному вимірі насамперед завдяки збільшенню доходу від обслуговування платіжних операцій.

Позитивний результат переоцінки ОВДП – ще одна складова зростання операційного доходу в І кварталі.

Зауважується, що з огляду на скорочення всіх основних складових операційних витрат операційна ефективність банків зросла. Операційно збитковими за перший квартал 2025 року були 11 банків з 60.