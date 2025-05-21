Рубіо назвав, що може спровокувати росію вийти з мирних переговорів щодо України

Запровадження нових санкцій Сполученими Штатами може спровокувати росію вийти з мирних переговорів щодо України.
Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо на слуханнях Комітету Сенату з міжнародних відносин, інформує Bloomberg.
Зокрема, сам він підтримує рішення Адміністрації президента США не тиснути на москву, незважаючи на її небажання припинити вогонь, через загрозу виходу російської сторони з переговорів.
"Якщо ви почнете погрожувати санкціями, росіяни перестануть розмовляти. І є цінність у тому, щоб ми могли розмовляти з ними та спонукати їх сісти за стіл переговорів", - повідомив він.
Рубіо допустив, що може настати час, коли нові санкції будуть необхідні. Зокрема, якщо росія взагалі не буде зацікавлена в мирній угоді, однак не визначив часових рамок.
Також заявив, що диктатор рф володимир путін "не отримав жодної поступки" від адміністрації Трампа.
Нагадаємо, днями міністр фінансів США Скотт Бессент анонсував рішучі санкції проти росії з боку США та Європи, якщо путін не розпочне мирні переговори з Україною "в дусі доброї волі".
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