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Президент Чехії: Якщо на саміті НАТО буде досягнуто згоди про необхідність витрачати до 5% ВВП на оборону, Чехія готова підтримати це

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Якщо на саміті Організації Північноатлантичного договору в Гаазі в червні буде досягнуто спільної згоди про необхідність збільшення витрат на оборону до 5% валового внутрішнього продукту (ВВП), Чехія готова підтримати це рішення.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел на пресконференції в Брюсселі після переговорів з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

"Якщо обговорення в Гаазі приведуть нас до згоди про необхідність витрачати до 5% ВВП на оборону, Чехія готова підтримати це", – сказав Павел.

За словами Рютте, після червневого саміту необхідно зосередитися на кількох питаннях, включаючи витрати на оборону, збільшення виробництва озброєнь союзниками НАТО, а також на загрозах, з якими стикаються НАТО і його члени, чи то з боку росії, Китаю, Північної Кореї чи Ірану.

На саміті лідери країн-членів, як очікується, домовляться про нову ціль видатків на оборону. За даними Reuters, Рютте пропонує країнам збільшити видатки до 3,5% ВВП і ще 1,5% ВВП витратити на оборонні цілі. Це відповідатиме вимозі президента США Дональда Трампа, який вимагає від союзників 5% витрат на оборону, яких навіть США наразі не витрачають.

ВВП, Чехія
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