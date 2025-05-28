Ватикан: Не має значення, де відбудуться переговори щодо припинення війни в Україні, важливо, щоб вони нарешті розпочалися

Терміново потрібні переговори щодо припинення війни в Україні для досягнення стабільного миру, тому місце проведення їх не настільки важливе. Про це заявив головний дипломат Святого Престолу П'єтро Паролін. Його слова наводить Vatican News у вівторок, 27 травня.

Паролін наголосив, що важливо, щоб переговори про закінчення війни почалися, проте про посередництво Ватикану не йдеться.

"Насправді важливо, щоб ці переговори нарешті розпочалися, адже війну необхідно терміново зупинити. Перш за все, терміново потрібне перемир'я, щоб покласти край руйнуванням, знищенню міст, загибелі мирного населення. А далі необхідно терміново досягти стабільного, справедливого і тривалого миру, який буде прийнятий і погоджений обома сторонами", – сказав головний дипломат Святого Престолу.

За його словами, Ватикан не може бути посередником, оскільки про посередництво повинні попросити обидві сторони. Паролін зазначив, що розглядаються інші місця, такі як Женева.

"В будь-якому випадку, не має значення, де відбудуться переговори, яких ми всі бажаємо. Насправді важливо те, щоб вони нарешті розпочалися", – сказав Паролін.