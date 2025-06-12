Мінцифри: Google готовий профінансувати українські стартапи

Від передових систем створення моделей людського тіла та протезів на базі ШІ до сервісів автоматизації та ефективного управління Google відібрав фінальну групу команд, які отримають фінансування, менторську і технічну підтримку, а також можливість отримати кошти у вигляді кредитів.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.
Всього у другому етапі програми Google профінансував вже 98 українських стартапів. Наразі відібрано фінальну групу команд, які отримають фінансування в межах другого етапу програми Фонду підтримки для українських стартапів.
35 українських стартапів — від ШІ-платформ до виробників протезів — отримають до $100 000 фінансування
Також ідеться про менторську і технічну підтримку від Google.
Крім того, - можливість отримати до $350 000 у вигляді кредитів Google Cloud.
У релізі заявили, що Фонд і надалі буде підтримувати розвиток української стартап-екосистеми.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023