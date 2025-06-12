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Мінцифри: Google готовий профінансувати українські стартапи

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Від передових систем створення моделей людського тіла та протезів на базі ШІ до сервісів автоматизації та ефективного управління Google відібрав фінальну групу команд, які отримають фінансування, менторську і технічну підтримку, а також можливість отримати кошти у вигляді кредитів.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.

Всього у другому етапі програми Google профінансував вже 98 українських стартапів. Наразі відібрано фінальну групу команд, які отримають фінансування в межах другого етапу програми Фонду підтримки для українських стартапів.

35 українських стартапів — від ШІ-платформ до виробників протезів — отримають до $100 000 фінансування

Також ідеться про менторську і технічну підтримку від Google.

Крім того, - можливість отримати до $350 000 у вигляді кредитів Google Cloud.

У релізі заявили, що Фонд і надалі буде підтримувати розвиток української стартап-екосистеми.

Google
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