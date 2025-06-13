Войти

Читай
бесплатно!
Разделы
срочная новость:

Інтереси

RSS

Google відмовився задовольнити скаргу, пов’язану з Дегрік-Шевцовою: розслідувальні матеріали поновлено у пошуковій видачі

132

Компанія Google поновила у пошуковій видачі посилання на журналістське розслідування про діяльність Альони Дегрік-Шевцової, пов’язаної з офшорними схемами та спірною британською ліцензією. Раніше матеріали були тимчасово заблоковані за скаргою про порушення авторських прав, поданою від імені сербської компанії.

У матеріалі згадується, що головна фігурантка справи про відмивання 5 млрд грн — Альона Дегрік-Шевцова — перебуває під санкціями РНБО. Стаття описує схему відмивання коштів через Ibox Bank, пов’язує її з офшорними компаніями та британською фірмою SMARTFLOW PAYMENTS (Sends), що отримала FCA-ліцензію. У статті йшлося про розбіжності написання імен у реєстрах (в Україні — як Альона Шевцова-Дегрік, у британському реєстрі — як Alona Shevtsova), що, ймовірно, дозволило їй отримати FCA-ліцензію у Великій Британії на випуск електронних грошей та надання платіжних послуг. З повним текстом статті можна ознайомитися за посиланням: https://www.capital.ua/ru/publication/177543-vidmivannya-ofshori-britanska-litsenziva-scho-prikhovuve-sprava-shevtsovovi-degrik

Як повідомили у листі з юридичного відділу Google, після подання зустрічного повідомлення від українських видавців скаргу було відхилено. Стаття знову доступна для пошуку.

«Це класичний приклад інформаційної зачистки», — коментує один із спеціалістів з SEO. — «Альона Дегрік-Шевцова не діє напряму, а використовує підставні структури, зокрема в Сербії, щоб нібито “захищати авторське право” і таким чином блокувати незручні розслідування».

Це вже не перша подібна спроба: за останні місяці низка публікацій про Дегрік-Шевцову стала об’єктом майже ідентичних DMCA-скарг, поданих з балканських сайтів.

Так званий “copy-paste censorship” — коли текст розміщується на третіх сайтах заднім числом, а потім використовується для видалення оригіналу — вже неодноразово застосовувався в атаках на українські ЗМІ. Google дедалі частіше стає на бік журналістів, однак прогалина в законі про авторське право залишається відкритою.

Шевцова, IboxBank, Дегрік, ДегрікШевцова
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 13 июня 2025
Четверг, 12 июня 2025
Среда, 11 июня 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023