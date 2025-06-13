Google відмовився задовольнити скаргу, пов’язану з Дегрік-Шевцовою: розслідувальні матеріали поновлено у пошуковій видачі

Компанія Google поновила у пошуковій видачі посилання на журналістське розслідування про діяльність Альони Дегрік-Шевцової, пов’язаної з офшорними схемами та спірною британською ліцензією. Раніше матеріали були тимчасово заблоковані за скаргою про порушення авторських прав, поданою від імені сербської компанії.

У матеріалі згадується, що головна фігурантка справи про відмивання 5 млрд грн — Альона Дегрік-Шевцова — перебуває під санкціями РНБО. Стаття описує схему відмивання коштів через Ibox Bank, пов’язує її з офшорними компаніями та британською фірмою SMARTFLOW PAYMENTS (Sends), що отримала FCA-ліцензію. У статті йшлося про розбіжності написання імен у реєстрах (в Україні — як Альона Шевцова-Дегрік, у британському реєстрі — як Alona Shevtsova), що, ймовірно, дозволило їй отримати FCA-ліцензію у Великій Британії на випуск електронних грошей та надання платіжних послуг. З повним текстом статті можна ознайомитися за посиланням: https://www.capital.ua/ru/publication/177543-vidmivannya-ofshori-britanska-litsenziva-scho-prikhovuve-sprava-shevtsovovi-degrik

Як повідомили у листі з юридичного відділу Google, після подання зустрічного повідомлення від українських видавців скаргу було відхилено. Стаття знову доступна для пошуку.

«Це класичний приклад інформаційної зачистки», — коментує один із спеціалістів з SEO. — «Альона Дегрік-Шевцова не діє напряму, а використовує підставні структури, зокрема в Сербії, щоб нібито “захищати авторське право” і таким чином блокувати незручні розслідування».

Це вже не перша подібна спроба: за останні місяці низка публікацій про Дегрік-Шевцову стала об’єктом майже ідентичних DMCA-скарг, поданих з балканських сайтів.

Так званий “copy-paste censorship” — коли текст розміщується на третіх сайтах заднім числом, а потім використовується для видалення оригіналу — вже неодноразово застосовувався в атаках на українські ЗМІ. Google дедалі частіше стає на бік журналістів, однак прогалина в законі про авторське право залишається відкритою.