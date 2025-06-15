Зеленський: Вважаю, що говорити про Україну без України неправильно

Переговори між американським президентом Дональдом Трампом та російським диктатором володимиром путіним викликають багато запитань. Проте кремль досі не має наміру завершувати війну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами 13 червня.
"Я вважаю, що дуже тепла бесіда між цими командами (Трампа і путіна, - ред.). І я не вважаю, що я можу сказати президенту Трампу, як вести діалог. Він президент, якого обрали США. Він може робити те, що хоче. Але моя позиція завжди була, це двосторонні їх відносини, але я вважаю, що путін не хоче закінчити війну. І кінець кінцем він обдурить Трампа. Ви побачите це. Всі, весь світ це побачить", - наголосив Зеленський.
Він пояснив, що російський диктатор готовий до якихось кроків деескалації тільки, якщо буде під сильним тиском.
"По-іншому, ніяк. І тому я не знаю, про що вони говорять між собою. Але мене цікавить як президента, саме питання України. Я вважаю, що говорити про Україну без України неправильно. Говорити про Україну і вирішувати якісь питання без нас, я вважаю, що це несправедливо", - підсумував президент.
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