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Зеленський: Вважаю, що говорити про Україну без України неправильно

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Переговори між американським президентом Дональдом Трампом та російським диктатором володимиром путіним викликають багато запитань. Проте кремль досі не має наміру завершувати війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами 13 червня.

"Я вважаю, що дуже тепла бесіда між цими командами (Трампа і путіна, - ред.). І я не вважаю, що я можу сказати президенту Трампу, як вести діалог. Він президент, якого обрали США. Він може робити те, що хоче. Але моя позиція завжди була, це двосторонні їх відносини, але я вважаю, що путін не хоче закінчити війну. І кінець кінцем він обдурить Трампа. Ви побачите це. Всі, весь світ це побачить", - наголосив Зеленський.

Він пояснив, що російський диктатор готовий до якихось кроків деескалації тільки, якщо буде під сильним тиском.

"По-іншому, ніяк. І тому я не знаю, про що вони говорять між собою. Але мене цікавить як президента, саме питання України. Я вважаю, що говорити про Україну без України неправильно. Говорити про Україну і вирішувати якісь питання без нас, я вважаю, що це несправедливо", - підсумував президент.

Зеленський, Трамп
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