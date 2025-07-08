Розробники: Застосунок "Повітряна тривога" нагадуватиме про хвилину мовчання

Компанії Ajax Systems та Stfalcon представили оновлену версію застосунку "Повітряна тривога" – 6.4, що додає нову функцію. Про це Ajax Systems і Stfalcon повідомили в пресрелізі.

Відтепер користувачі щодня отримуватимуть push-сповіщення о 9:00, щоб долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання та вшанувати памʼять загиблих Героїв разом з усією країною.

Розробники подбали про персоналізацію: користувач може самостійно налаштувати сповіщення – обрати чоловічий чи жіночий голос, українську або англійську мову, встановити бажану гучність або вимкнути функцію у будь-який момент.

Оновлення вже поступово впроваджується для всіх користувачів на iOS та Android. Якщо програма не оновилася автоматично, розробники радять оновити її вручну або перевстановити. Після встановлення варто перевірити у налаштуваннях, чи активовано нову опцію.