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Розробники: Застосунок "Повітряна тривога" нагадуватиме про хвилину мовчання

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Компанії Ajax Systems та Stfalcon представили оновлену версію застосунку "Повітряна тривога" – 6.4, що додає нову функцію. Про це Ajax Systems і Stfalcon повідомили в пресрелізі.

Відтепер користувачі щодня отримуватимуть push-сповіщення о 9:00, щоб долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання та вшанувати памʼять загиблих Героїв разом з усією країною.

Розробники подбали про персоналізацію: користувач може самостійно налаштувати сповіщення – обрати чоловічий чи жіночий голос, українську або англійську мову, встановити бажану гучність або вимкнути функцію у будь-який момент.

Оновлення вже поступово впроваджується для всіх користувачів на iOS та Android. Якщо програма не оновилася автоматично, розробники радять оновити її вручну або перевстановити. Після встановлення варто перевірити у налаштуваннях, чи активовано нову опцію.

Ajax Systems, Stfalcon, Повітряна тривога
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