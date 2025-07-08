Розробники: Застосунок "Повітряна тривога" нагадуватиме про хвилину мовчання

Компанії Ajax Systems та Stfalcon представили оновлену версію застосунку "Повітряна тривога" – 6.4, що додає нову функцію. Про це Ajax Systems і Stfalcon повідомили в пресрелізі.
Відтепер користувачі щодня отримуватимуть push-сповіщення о 9:00, щоб долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання та вшанувати памʼять загиблих Героїв разом з усією країною.
Розробники подбали про персоналізацію: користувач може самостійно налаштувати сповіщення – обрати чоловічий чи жіночий голос, українську або англійську мову, встановити бажану гучність або вимкнути функцію у будь-який момент.
Оновлення вже поступово впроваджується для всіх користувачів на iOS та Android. Якщо програма не оновилася автоматично, розробники радять оновити її вручну або перевстановити. Після встановлення варто перевірити у налаштуваннях, чи активовано нову опцію.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023