Держстат: Середні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в Україні зросли на понад 23%

У червні 2025 року середні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в Україні зросли на 23,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомила Державна служба статистики.
Це значно перевищує загальний рівень інфляції, який минулого місяця сповільнився до 14,3%.
За даними Держстату, найбільше зросли в ціні яйця - на 59,2%. Високе зростання також зафіксовано на фрукти (51,7%), соняшникову олію (33,6%) та вершкове масло (28,3%).
Ціни на овочі піднялися на 24,2%, на м'ясо та м'ясні вироби - на 22,9%, хліб - на 21,9%, молоко - на 20,9%, безалкогольні напої - на 20,3%.
Сир і кисломолочна продукція подорожчали на 17,9%, риба - на 13,3%, макарони - на 11,2%, а цукор - на 9,1%.
Таким чином, подорожчання охопило майже всі основні категорії продуктів харчування.
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