Держстат: Середні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в Україні зросли на понад 23%

У червні 2025 року середні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в Україні зросли на 23,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Це значно перевищує загальний рівень інфляції, який минулого місяця сповільнився до 14,3%.

За даними Держстату, найбільше зросли в ціні яйця - на 59,2%. Високе зростання також зафіксовано на фрукти (51,7%), соняшникову олію (33,6%) та вершкове масло (28,3%).

Ціни на овочі піднялися на 24,2%, на м'ясо та м'ясні вироби - на 22,9%, хліб - на 21,9%, молоко - на 20,9%, безалкогольні напої - на 20,3%.

Сир і кисломолочна продукція подорожчали на 17,9%, риба - на 13,3%, макарони - на 11,2%, а цукор - на 9,1%.

Таким чином, подорожчання охопило майже всі основні категорії продуктів харчування.