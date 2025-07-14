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Рютте здійснить візит до Вашингтона

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14-15 липня 2025 року генеральний секретар НАТО Марк Рютте здійснить візит до Вашингтона.

"Генеральний секретар зустрінеться з президентом США паном Дональдом Трампом, державним секретарем паном Марко Рубіо і міністром оборони паном Пітом Гегсетом, а також з членами Конгресу", - йдеться у повідомленні Альянсу.

Трамп, Рютте, Рубіо
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