14-15 липня 2025 року генеральний секретар НАТО Марк Рютте здійснить візит до Вашингтона.

"Генеральний секретар зустрінеться з президентом США паном Дональдом Трампом, державним секретарем паном Марко Рубіо і міністром оборони паном Пітом Гегсетом, а також з членами Конгресу", - йдеться у повідомленні Альянсу.