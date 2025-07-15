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Держстат: Через нововведення у законодавстві вартість сигарет в Україні різко зросла

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Вартість сигарет в Україні різко зросла у 2025 році. Це пов'язано з нововведеннями в податковому законодавстві.

Очікується, що в наступні роки темпи подорожчання сповільняться, передає Державна служба статистики.

За інформацією Держстату, в червні 2025 року порівняно з тим же місяцем попереднього року споживчі ціни на алкогольні напої також змінилися. Півлітрова пляшка горілки подорожчала на 3,6% і коштувала 119,6 грн. Українське столове вино у пляшці 0,7 л зросло в ціні на 8% - до 120,1 грн. Пиво в пляшці 0,5 л подорожчало на 12,5% - до 36 грн. Найбільше зростання зафіксовано на сигарети з фільтром українського виробництва - на 33,1%, до 106,4 грн за пачку.

У структурі витрат українців тютюнові вироби займають 3,9%, тоді як на алкоголь припадає 4%. Мінімальні ціни на алкоголь залишаються незмінними з 2018 року, що частково стримує зростання його вартості.

Як зазначили у Нацбанку, чинне законодавство передбачає значне підвищення акцизів саме у 2025 році. Протягом 2026–2028 років ставки зростатимуть поступово. Через це саме 2025-й став роком найбільшого стрибка цін на сигарети.

Згідно з результатами опитування КМІС, яке проводили в лютому-березні 2025 року, 31% громадян заявили про вживання тютюнових або нікотинових виробів. З них 27% роблять це щодня. Серед чоловіків частка споживачів таких виробів становить 41%, тоді як серед жінок - лише 16%.

Держстат, сигарети
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