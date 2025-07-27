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Рубіо припустив, що кандидатом у президенти США у 2028 році може стати Джей Ді Венс

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Державний секретар США Марко Рубіо не відкинув, що кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах у 2028 році може стати нинішній віцепрезидент Джей Ді Венс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Що ж, я думаю, Джей Ді Венс був би чудовим кандидатом. Якщо він вирішить, що хоче цього", - сказав Рубіо.

Держсекретар США вважає, що Венс чудово впорається з роллю віцепрезидента. За словами Рубіо, вони є близькими друзями.

"Я сподіваюся, що він дійсно має намір це зробити", - додав він.

Рубіо
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