Рубіо припустив, що кандидатом у президенти США у 2028 році може стати Джей Ді Венс

Державний секретар США Марко Рубіо не відкинув, що кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах у 2028 році може стати нинішній віцепрезидент Джей Ді Венс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю телеканалу Fox News.
"Що ж, я думаю, Джей Ді Венс був би чудовим кандидатом. Якщо він вирішить, що хоче цього", - сказав Рубіо.
Держсекретар США вважає, що Венс чудово впорається з роллю віцепрезидента. За словами Рубіо, вони є близькими друзями.
"Я сподіваюся, що він дійсно має намір це зробити", - додав він.
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