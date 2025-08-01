Рубіо: Поки що російська сторона не виявляє щирого інтересу до припинення бойових дій в Україні

Американські чиновники цього тижня контактували з наближеними російського диктатора володимира путіна. Вони обговорювали питання війни рф проти України.
Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю Fox News Radio заявив державний секретар США Марко Рубіо.
Рубіо зазначив, що президент Дональд Трамп чекав вже понад шість місяців і робив усе можливе для того, щоб війна росії проти України завершилася.
"Ми продовжуємо контакти з російською стороною - буквально цього тижня, у понеділок або вівторок, у нас була розмова. Не з путіним, а з деякими його наближеними, в надії знайти якесь розуміння на шляху до миру. Але ми не бачимо прогресу", - розповів держсекретар.
Він уточнив, що найбільше Трампа засмучує, коли він після гарних телефонних розмов із путіним вмикає новини і бачить, що росія розбомбила чергове українське місто, яке розташоване далеко від лінії фронту.
"Тому в якийсь момент йому доведеться прийняти рішення: чи варто далі намагатися домовлятися про перемир'я, якщо одна зі сторін у ньому не зацікавлена", - додав Рубіо.
За його словами, в американського лідера зараз є багато варіантів тиску на росію. Він може запровадити вторинні санкції на продаж російської нафти, оскільки це значна частина доходів москви. Також можливі санкції на банківський сектор, які "будуть серйозними".
"Повторю: ми сподіваємося цього уникнути і знайти шлях, який призведе до припинення бойових дій. Ми відкриті до різних сценаріїв, але найкращий шлях - це припинити стрілянину і почати говорити. Поки що, принаймні на наш погляд, російська сторона не виявляє щирого інтересу до досягнення цієї мети", - наголосив Рубіо.
Також він звернув увагу, що Трамп "не має наміру чекати вічно".
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