Запаси газу в українських сховищах перевищили 32% від їхньої місткості

Станом на 5 серпня запаси природного газу в українських сховищах перевищили 10 млрд м³, що становить 32,3% від їхньої місткості. Хоча поточні обсяги залишаються найнижчими за останні 12 років, відставання від торішніх показників поступово скорочується.

Як пише Delo.ua, про це свідчать дані аналітичного агентства ExPro.

Уточнюється, що вперше з початку року відставання опустилося нижче 10%. Так, у порівнянні з минулим роком у ПСГ зберігається на 9% або 990 млн куб м менше газу.

За даними ExPro, обсяги закачування газу залишаються помітно вищими, ніж минулого року.

У липні 2025 року в українські підземні сховища закачали 1,69 млрд м³ газу. Це майже удвічі (у 1,9 раза) більше, ніж за аналогічний період минулого року, і є найвищим місячним показником за останні два роки.

На початку серпня обсяги закачування газу залишаються на рівні близько 50 млн м³ на добу, в 1,8 раза вище, ніж на початку серпня 2024 р.

Загалом, з початку цьогорічного сезону закачування (17 квітня) до українських ПСГ закачано майже 4,65 млрд м³ природного газу, майже в 1,6 раза більше, ніж минулого року.

Вищі обсяги закачування газу до підземних сховищ пов’язані, перш за все, з активним імпортом природного газу. Так, у липні обсяги імпорту зросли до 833 млн м³, найвищого рівня за майже два роки.

З початком серпня імпорт газу знизився на 26%, проте залишається на рівні понад 20 млн м³ на добу. Як і у липні, основу частину природного газу імпортує НАК "Нафтогаз України".

За оцінками ExPro, до початку наступного опалювального сезону в українських сховищах необхідно мати щонайменше 13 млрд м³ природного газу в підземних сховищах.

Цього обсягу вистачило б для проходження сезону, якби не масовані російські обстріли у лютому, коли росія атакувала український газовидобуток, вважає аналітик ринку природного газу ExPro.

Якщо до 1 листопада вдасться накопичити 13 мільярдів кубометрів газу в сховищах, і за умови, що протягом зими продовжиться імпорт природного газу, то цього вистачить для проходження зими.