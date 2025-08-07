Войти

Шмигаль: Кабмін посилить захист військовослужбовців, що повідомляють про можливі факти корупції

Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт, який гарантує додаткові права та захист для військовослужбовців, що повідомляють про можливі факти корупції або пов’язаних із нею правопорушень.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

За його словами, законопроєкт передбачає:

  • право військовослужбовців надсилати повідомлення про можливі факти корупції до уповноважених підрозділів чи осіб із питань запобігання та виявлення корупції;
  • можливість вільно обирати канал для повідомлення, у тому числі звертатися напряму до НАЗК;
  • виняток із обов’язку доповідати безпосередньому командирові про такі факти.

"Мета змін – підвищити прозорість у Силах оборони, гарантувати кожному військовослужбовцю безпечний механізм інформування про корупцію та надійний захист від переслідувань чи тиску", - наголосив міністр.

