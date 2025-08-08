Голова НБУ розповів, від чого залежить виведення з обігу копійок та перехід на «шаги»

В Україні виведення з обігу копійок та перехід на «шаги» залежить від ухвалення рішення Верховною радою. Депутати можуть проголосувати цього року, але не виключено, що рішення буде ухвалено у 2026 році.
Таку думку висловив голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв'ю РБК-Україна, опублікованому 7 серпня.
За його словами, Рада може зволікати з ухваленням рішення через сезон відпусток.
«Мабуть, зараз варто зробити знижку на період відпусток. Я сподіваюся, що до наступної дати – 2 вересня 2026 року, коли ми святкуватимемо 30-річчя української гривні, ми зробимо їй такий подарунок. І приберемо остаточно цей московський слід. Але дуже сподіваюся, що це станеться ще цього року», – сказав голова НБУ.
Як зазначив Пишний, доки остаточно не буде вирішено питання з копійками, грошову реформу 1996 року не можна вважати завершеною.
«Бо ця купка сміття, яку залишила тут москва, поєднує нас з нею, Мінськом і Тирасполем. Бо більше ніде немає копійки, як розмінної фракції національної валюти. Вони залишили її тут свідомо», – додав глава НБУ.
