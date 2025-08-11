СЗРУ: Світові ціни на нафту можуть упасти до 40–50 доларів за барель

Світові ціни на нафту можуть упасти до 40–50 доларів за барель вже наприкінці 2025 - на початку 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України (СЗРУ).
Як повідомляє розвідка, наразі барель коштує 66–68 доларів, але ринок уже переживає нову цінову війну, яка загрожує подальшим падінням котирувань.
Основним драйвером зниження став розвал домовленостей в рамках ОПЕК+. Саудівська Аравія значно збільшує видобуток, створюючи надлишок пропозиції на ринку.
Паралельно експортери сланцевої нафти, незважаючи на низькі ціни, нарощують буріння та видобуток, посилюючи тиск на ринок.
Додаткові ризики для цін створює уповільнення економіки Китаю - одного з головних споживачів нафти.
Крім того, збільшення експорту сировини з Бразилії, Гаяни та Норвегії тільки підвищує надлишок пропозиції.
На відміну від попередніх років, геополітичні ризики вже майже не впливають на нафтові котирування, що свідчить про формування нового балансу попиту та пропозиції.
Якщо тенденція збережеться, російський фонд прогнозує "шокову" ціну на нафту у діапазоні 40–50 доларів за барель, що значно позначиться на світових економіках та бюджети країн-експортерів.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023