Адвокат: Формування повістки – виняткова компетенція працівників ТЦК

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації в Україні коло осіб, уповноважених вручати повістки військовозобов'язаним, розширили. Тепер це можуть робити не лише співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Як пояснив адвокат Андрій Новак "УП.Життя", крім працівників ТЦК, таке право мають ще три категорії: роботодавці, керівники закладів освіти та очільники органів місцевого самоврядування (сільські та селищні голови, старости, голови територіальних громад). Водночас вони можуть діяти лише за дорученням ТЦК і виконують функцію кур'єрів, а не укладачів документів. Формування повістки – виняткова компетенція працівників ТЦК.

Документ, який вручає уповноважена особа, повинен містити чітко визначені реквізити: номер із Єдиного реєстру призовників, ПІБ військовозобов'язаного, дані та печатку ТЦК, підпис керівника центру, а також роз'яснення про наслідки неявки. Повістка вважається врученою лише після підпису адресата. Відмова від підпису тягне адміністративний штраф, а ігнорування вимоги ТЦК посадовими особами карається ще більшими сумами — від 50 тис. грн. За словами Новака, такі санкції стимулюють уповноважених діяти швидко і без зволікань.

Поліцейські не мають прямого права вручати повістки, але можуть бути у складі груп оповіщення разом із представниками ТЦК та місцевого самоврядування, контролюючи законність процесу та запобігаючи порушенням. Вони також можуть затримати розшукуваних за порушення мобілізаційного законодавства та передати їх у ТЦК.

Листоноші не мають права особисто вручати повістку — вони лише доставляють рекомендовані листи з документом, і повістка вважається врученою в день отримання такого листа адресатом. Передача повістки через родичів не є правомірною: підпис у документі має поставити саме військовозобов'язаний.

Перевірити свій статус можна лише у додатку "Резерв+". Там також відображається повідомлення про неявку, якщо повістка була сформована, але не отримана. Проте точні дати чи місця спроб вручення у додатку не вказуються — цю інформацію бачать лише співробітники ТЦК у системі "Оберіг".

За словами адвоката, військовозобов'язаний має право відмовитися від отримання документа, якщо його намагається передати особа без належних повноважень. У будь-якому випадку варто перевірити службове посвідчення, документ, що підтверджує право на вручення повісток, та наказ про включення до групи оповіщення. Якщо ж є підозра у підробці документів або перевищенні службових повноважень, потрібно викликати поліцію чи представників ДБР для фіксації порушення.