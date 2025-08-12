Мінекономіки: У 2025 році банки оформили 4 тисячі пільгових іпотек за програмою "єОселя"

З початку року 4 тисячі українців скористалися державною програмою пільгового іпотечного кредитування "єОселя", отримавши фінансування на загальну суму 7,3 млрд грн. Лише за минулий тиждень видано 146 кредитів на понад чверть мільярда гривень. Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, пише УНН.

За даними відомства, державна програма "єОселя" продовжує допомагати українцям купувати житло на вигідних умовах. Від початку 2025 року банки-партнери оформили 4 тисячі пільгових іпотек, а сума виданих кредитів сягнула 7,3 млрд грн.

Протягом останнього тижня українці отримали 146 позик на загальну суму 277 млн грн. Із них кредити під 3% річних отримали:

55 військовослужбовців і представників сектору безпеки;

9 медиків;

3 педагоги;

5 науковців.

Позики під 7% надали 60 громадянам без власного житла, 11 внутрішньо переміщеним особам та 3 ветеранам.

Найактивніше кредити оформлювали в Київській області (46), Києві (19), а також Львівській та Івано-Франківській областях (по 13). За типом житла 91 кредит видано на об’єкти первинного ринку, з яких 20 – на етапі будівництва. Ще 55 позик оформлено на придбання квартир і будинків на "вторинці".

Від старту "єОселі" у жовтні 2022 року понад 18,8 тис. українців уже скористалися програмою, отримавши понад 31,4 млрд грн пільгових кредитів. Ініціатива є частиною державної політики "Зроблено в Україні" та реалізується Мінекономіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло".