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Шмигаль: Ми збираємося розширювати програму доступної іпотеки "єОселя"

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Шмигаль: Ми збираємося розширювати програму доступної іпотеки "єОселя"

Україна збирається розширювати програму доступної іпотеки "єОселя" на всі категорії громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну.

Він зазначив, що активізація іпотечного кредитування є ще одним елементом відновлення економіки України.

Так, минулого року за ініціативи президента Володимира Зеленського була запущена програма "єОселя". Завдяки їй військові, правоохоронці, вчителі, медики та науковці отримали можливість взяти іпотеку під 3%. Зараз таких пільгових іпотечних кредитів уже видали на суму більш ніж 1,2 млрд гривень.

"Тепер будемо розширювати програму. Вносимо зміни, завдяки яким участь у програмі "єОселя" зможуть взяти інші українці, які не мають власного житла. Для них буде діяти пільгова річна ставка 7% у гривні. Перший внесок - від 20%, а термін кредитування - до 20 років", - розповів Шмигаль.

Прем'єр-міністр зауважив, що ці та інші зміни в умови програми дозволять суттєво активізувати видачу іпотеки. Таким чином українські родини, які потребують житла, зможуть отримати його вже зараз.

"єОселя"

Державна програма кредитування запрацювала в тестовому режимі ще в жовтні 2022 року.

Повноцінно "єОселя" запрацювала на порталі "Дія" у грудні того ж року.

Для отримання іпотеки українцям не потрібно відвідувати банки, збирати документи та витрачати час на додаткові процеси.

Шмигаль, єОселя
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