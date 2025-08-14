Підласа: Бюджетний комітет Ради рекомендує ухвалити законопроєкт щодо перерозподілу невійськових видатків

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні законопроєкт №13439-3, який тепер стосується переважно перерозподілу невійськових видатків.

Про це у Фейсбуці повідомила голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа, передає Укрінформ.

За її словами, серед основних змін - 25,7 млрд грн на поповнення резервного фонду держбюджету для непередбачуваних військових і гуманітарних видатків та 4,3 млрд грн для збільшення видатків Мінцифри.

Зокрема, Міністерству цифрової трансформації пропонується виділити 1,4 млрд грн на нову програму закупівлі спеціальної техніки, дронів та обладнання для тестування в бойових умовах, а також 2,8 млрд грн - для фінансування грантів на розвиток виробництва у сфері defense tech.

Крім того, передбачено 4,6 млрд грн на харчування учнів початкових класів в усіх областях та 5-11 класів - на прифронтових територіях, 3,2 млрд грн - на закупівлю лікарських засобів для лікування онкологічних, вірусних гепатитів, рідкісних орфанних захворювань, гемофілії тощо.

На розбудову мережі військових ліцеїв виділяється 1,5 млрд грн субвенції місцевим бюджетам, а на підтримку ветеранів війни і їхніх родин - 1,2 млрд грн. Окремо 1 млрд грн перерозподілено на будівництво нового житла або реконструкцію приміщень для проживання внутрішньо переміщених осіб.

Як пояснила Підласа, ці додаткові видатки збалансовано за рахунок скорочення інших невійськових видатків на 36,7 млрд грн (з яких 33,6 млрд грн - скорочення обслуговування державного боргу). Також передбачене переспрямування частини податку на прибуток банків із бюджету Києва до загального фонду держбюджету (8 млрд грн).

"Верховна Рада розглядатиме цей законопроєкт наступного тижня", - резюмувала депутатка.