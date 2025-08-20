Войти

В Україні до кінця 2025 року планують запустити сервіс е-ТЦК

До кінця 2025 року в Україні планують зменшити рівень навантаження на територіальні центри комплектування і соціальної підтримки. Для цього планують запустити сервіс "е-ТЦК", повідомляє УНН з посиланням на програму дій уряду.

Згідно програми, дана система має інтегруватися з мобільним додатком "Резерв+" з метою зменшити навантаження на роботу ТЦК на 15% щомісяця.

Також до грудня поточного року планується запустити у тестовому режимі електронний облік військовослужбовців – щоправда, йдеться про частину підрозділів. Це має на меті забезпечити автоматизований облік особового складу.

Крім того, програма передбачає, що медична інформаційна система повинна бути масштабована до рівня пілотних бригад, а військовослужбовці можуть користуватися відповідними послугами, але вже в електронному вигляді.

ТЦК та СП, Резерв+, е-ТЦК
