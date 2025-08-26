Єрмак: Норвегія допоможе Україні з проходженням опалювального сезону

Норвегія підтримає Україну в проходженні опалювального сезону та сприятиме закупівлям газу. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.
"Окремо говорили про енергетику. Норвегія допоможе Україні пройти зиму, підтримує закупівлі газу. росія ж цілеспрямовано б’є по нашій енергетичній інфраструктурі", - написав Єрмак у своєму Telegram-каналі.
Він поінформував, що в понеділок, 25 серпня відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.
З української сторони був Єрмак, секретар РНБО Рустеа Умєров. З норвезької - державний секретар Королівства Норвегія з питань міжнародних відносин Томас Горнбург та спеціальним представник Королівства Норвегія з питань України Ларс Рагнар Гансен.
"Говорили про ключові речі – дипломатичну роботу для досягнення справедливого миру, посилення української протиповітряної оборони, гарантії безпеки, енергетичну співпрацю та повернення українських дітей, яких викрала росія", - зазначив Єрмак.
