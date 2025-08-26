Войти

Держстат: Борщовий набір не може бути об'єктивним індикатором зміни цін в Україні

105

Голова Держстату Арсен Макарчук заявив, що борщовий набір не може бути об'єктивним індикатором зміни цін в Україні.

Про це він сказав під час виступу в Харкові.

"Борщовий набір не є статистичним показником. Він не вимагається жодними європейськими правилами і не має запиту з боку наших клієнтів", - зазначив Макарчук.

За його словами, головна проблема у відсутності універсального рецепта страви. Через це вартість борщу завжди буде розрахована суб'єктивно.

"Борщ всі варять по-різному, беруть різну кількість продуктів, різний обсяг. Ми спробували здійснити такий розрахунок по собі. Він максимально необ'єктивний, тому що ми керувались рецептом, який нам подобається, іншим людям можуть подобатись інші пропорції", - пояснив очільник відомства.

Попри це у Держстаті все ж підрахували вартість страви. За даними установи, у Харківській області трилітрова каструля пісного борщу обходиться приблизно у 80 грн, а борщ із м'ясом - у 141,80 грн.

Проте Макарчук підкреслив, що використовувати такий підхід для аналізу інфляції неможливо.

"Ми ж не їмо борщ щодня і виключно його. Для оцінки інфляції важливо мати набагато ширший кошик, який включає не тільки продукти, а й оплату комунальних послуг, енергоносії, паливо та інші витрати домогосподарств", - наголосив він.

борщовий набір, Макарчук
