Стало відомо, хто зі студентів отримає стипендію з першого курсу, та за що її можуть позбавити

В Україні щомісяця тисячі студентів отримують державну фінансову підтримку у вигляді стипендій. Ці виплати можуть бути академічними або соціальними і нараховуються на підставі успішності студента або його соціального статусу.
Хто отримує стипендію на першому курсі та за яких умов її можна втратити, читайте в матеріалі Фактів.
На першому курсі право на отримання стипендії мають лише ті студенти, які вступили на бюджетну форму навчання та показали високі результати під час вступної кампанії.
Академічна стипендія для першокурсників нараховується не за результатами сесії, адже її вони ще не проходили, а за конкурсним балом, сформованим з оцінок Національного мультипредметного тесту.
Тобто ті, хто має найкращі показники НМТ і потрапив до числа рекомендованих для навчання за державним замовленням, можуть розраховувати на таку виплату.
Водночас соціальна стипендія не залежить від успішності й визначається виключно на підставі певних соціальних гарантій, наприклад, її можуть отримати діти-сироти, студенти з інвалідністю, діти з багатодітних або малозабезпечених сімей та інші категорії, передбачені законом.
Таким чином, академічна стипендія прив’язана до результатів вступу, а соціальна – до наявності встановлених пільг.
У першому семестрі першого курсу студенти, які мають право на отримання соціальних стипендій, будуть їх отримувати навіть, якщо не мають високих результатів НМТ.
До категорій студентів, які можуть отримати соціальні стипендії, належать:
Але якщо після першого семестру студент має академічну заборгованість, його можуть позбавити права на отримання соціальної стипендії.
Студенти першого курсу можуть втратити стипендію з кількох причин.
Хто може втратити стипендію на 1 курсі:
Соціальна стипендія на першому курсі теж може бути припинена, якщо студент втрачає підставу для пільги, наприклад змінюється соціальний статус сім’ї.