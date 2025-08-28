Кузін: В Україні не реєстрували спалахи особливо небезпечних інфекційних захворювань

У найближчі декілька років не варто очікувати на появу якихось нових патогенів. Це дуже малоймовірно. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін в інтерв'ю в програмі "Є Розмова", передає УНН.

Кузін прокоментував, чи загрожують Україні епідемії важких хвороб, які є в світі в умовах повномасштабного вторгнення рф.

Він повідомив, що на думку світових Центрів контролю та профілактики хвороб найближчим часом не очікується якихось суттєвих варіацій або появи нових патогенів.

"Ми тут абсолютно підтримуємо їх думку та позицію, що найближчим часом не очікується якихось суттєвих варіацій або появи нових патогенів. Багато країн світу вважає та оцінює, що пташиний грип або певний відток грипу, який пов'язаний з птахами або з тваринами може бути як аналог COVID-19. Але об'єктивно по всім тим випадкам, які були зареєстровані минулого, позаминулого випадку, поки що немає якихось ознак того, що ці або подібні віруси будуть передаватися або ставати епідемічно небезпечними. На сьогодні таких ризиків немає", - розповів Кузін.

За його словами, в Україні не реєстрували спалахи особливо небезпечних інфекційних захворювань.

"Спалахи особливо небезпечних інфекційних захворювань, особливо, які реєструвалися й продовжують реєструватися, до прикладу, в Африці, або інших країнах, ми не реєструємо їх в Україні через обмеження сполучення. Це також фактор, який дозволяє нам мінімізувати ризик заносу інфекційних захворювань. Тому я думаю, що не вартує у найближчі декілька років очікувати появи якихось нових патогенів. Це дуже малоймовірно. Особливо в умовах України, варто сконцентруватися на тих патогенах й на тих інфекційних захворюваннях, які в нас вже є", - заявив Кузін.